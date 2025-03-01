Корейцы вышли за и против экс-президента

В Сеуле проходят массовые демонстрации как в поддержку, так и против импичмента экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Подвергнутый импичменту президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был задержан в январе в ходе масштабной операции правоохранительных органов в президентском комплексе.

Юн стал первым действующим президентом Южной Кореи, который был задержан. В течение нескольких недель он находился в своей резиденции в Сеуле, заявляя, что будет «бороться до конца» против попыток его сместить.

Свои действия, включая объявление военного положения 3 декабря, он оправдывал как законный шаг в противостоянии «антигосударственной» оппозиции, которая, по его словам, использовала законодательное большинство для блокировки его повестки.