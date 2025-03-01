Русские вышли против Путина

В Берлине стартовал марш «Россия против Путина». По предварительным подсчетам, в нем принимают участие более 3,5 тысяч человек.

Участники собрались на Потсдамской площади, они направятся к посольству России, где находится мемориал Навального. Согласно плану акции, марш закончится на Парижской площади близ Бранденбургских ворот.