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Зеленский посадил Трампа на место
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Зеленский посадил Трампа на место

Президент Финляндии о «победе» Путина

18:02 1139

Единственным победителем событий 28 февраля в Белом доме оказался президент России Владимир Путин. Как сообщает издание Yle, об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, комментируя встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая превратилась в открытую перепалку.

«Это была дипломатическая неудача, в которой фактически оказался только один победитель, и он даже не присутствовал там. Это Владимир Путин», – заявил Стубб в телепрограмме Ykkösaamu.

Стубб охарактеризовал события в Белом доме как «печальные» и «исторические».

«Я всю свою взрослую жизнь занимаюсь международной политикой и дипломатией и никогда не видел ничего подобного публично. За закрытыми дверями можно наблюдать самые разные обсуждения, но события, подобные тем, что произошли в пятницу перед камерами, крайне редки», - добавил он.

По словам Стубба, Финляндия разработала предварительный план для достижения мира, включающий три этапа, первый из которых предполагает усиление Украины в военном, политическом и экономическом плане, а также максимальное давление на Россию.

«Украина должна играть ведущую роль в вопросах безопасности, но при этом действовать при поддержке Европы и США», - заявил Стубб.

Он предположил, что переговоры продлятся до Пасхи, подчеркнув, что Европа должна взять на себя ответственность за успешное осуществление этого процесса.

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