У сотрудников «Голоса Америки» потребовали следовать генеральной линии Трампа

Посланник президента США по специальным поручениям Ричард Гренелл заявил, что если издание «Голос Америки» не будет продвигать официальную политику главы государства, то его сотрудников следует уволить. Об этом Гренелл написал в соцсетях.

По словам Гренелла, «Голос Америки» является инструментом, финансируемым американскими налогоплательщиками, чтобы распространять политику США.

«Они не являются независимыми журналистами – они государственные служащие США, которые финансируются на средства налогоплательщиков. Если они не могут продвигать официальную политику, им следует найти другую работу», – заявил Гренелл.

Ранее The New York Times писала, что в «Голосе Америки» начались кадровые проверки из-за статей с критикой Дональда Трампа, а одного из ведущих журналистов, Стивена Германа, отправили в «длительный отпуск» на время расследования.

Илон Маск, миллиардер и ближайший соратник Дональда Трампа, поддержал идею закрытия государственных медиа-проектов «Голос Америки» (Voice of America) и «Радио Свобода» (Radio Free Europe/Radio Liberty). Об этом он написал в соцсети Х, сделав репост публикации Ричарда Гренелла, который в первый срок президентства Трампа являлся послом США в Германии.

Маск также поддержал своего протеже, блогера Марио Науфаля, распространившего заявление Гренелла. Последний назвал эти издания «пережитком прошлого, наполненным ультралевыми активистами».

Под оригинальным постом Маск написал:

«Да, заткните их. Европа теперь свободна (если не учитывать удушающую бюрократию). Они больше никому не интересны. Это просто радикальные левые, говорящие сами с собой, сжигая при этом миллиард долларов ежегодно с денег налогоплательщиков США».

Гренелл заявил, что эти медиа больше не соответствуют своей миссии и превратились в платформу для продвижения левых идей.

«Радио "Свобода» и «Голос Америки» – это государственные медиа, которые финансируются американскими налогоплательщиками. Они заполнены радикальными левыми активистами. Я работаю с журналистами уже десятилетиями и могу сказать: это пережиток прошлого. Нам не нужны государственные медиа», – подчеркнул он.