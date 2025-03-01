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Зеленский посадил Трампа на место
Новость дня
Зеленский посадил Трампа на место

Захарова: «Уничтожил оппозицию, выстроил тоталитарное государство, посылает миллионы людей на смерть…»

18:55 1604

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем заявлении на сайте внешнеполитического ведомства РФ назвала визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля «полнейшим провалом».

«О неадекватности, коррумпированности и недоговороспособности В.Зеленского российская сторона заявляла неоднократно на всех уровнях. Именно киевский режим отказался от продолжения переговоров по политико-дипломатическому урегулированию весной 2022 года, использовав ложь и манипуляции для оправдания продолжения боевых действий и получения западной военной и финансовой помощи.

Безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне В.Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны. Все должны понимать, насколько недвусмысленно звучат такие выпады от главаря террористов», - говорится в заявлении Захаровой.

По словам Захаровой, Зеленский, которого она назвала «ничем не гнушающимся циником», «одержим лишь сохранением узурпированной им власти»: «Ради этого он уничтожил оппозицию, выстроил тоталитарное государство и безжалостно посылает на смерть миллионы сограждан. В нынешних все более ухудшающихся для киевского режима политических условиях этот деятель не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, отвергая мир, который для него смерти подобен».

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