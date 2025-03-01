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Зеленский посадил Трампа на место
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Зеленский посадил Трампа на место

Президент Германии: «Никогда бы не поверил, что придется защищать Украину от США»

19:10 1299

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в необычайно резких выражениях раскритиковал президента США Дональда Трампа за его поведение во время вчерашней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

«Дипломатия терпит неудачу, когда партнеров по переговорам унижают на глазах у всего мира», - сказал Штайнмайер немецкому информационному агентству DPA во время полета в Уругвай.

«От вчерашней сцены в Белом доме у меня перехватило дыхание. Я бы никогда не поверил, что нам однажды придется защищать Украину от США», - добавил он.

Вчера во время переговоров президенты США и Украины начали вести разговор на повышенных тонах. Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности. К спору подключился и вице-президент США. Позже Трамп заявил, что Зеленский «не готов к миру».

Через некоторое время пресс-конференция Трампа и Зеленского была отменена, а сделка о полезных ископаемых отложена. После скандальных переговоров делегации во главе с Зеленским велели покинуть Белый дом.

Позже госсекретарь США Марко Рубио дал интервью телеканалу CNN, в ходе которого заявил, что президент Украины должен извиниться перед президентом США. При этом президент Украины в интервью Fox News заявил, что не считает нужным извиняться перед Дональдом Трампом.

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