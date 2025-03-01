Что собирается делать Трамп после ссоры с Зеленским?

Президент США Дональд Трамп не откажется от попыток закончить войну в Украине, но после ссоры, вероятно, усилит давление на Киев и будет избегать прямых контактов с украинским лидером Владимиром Зеленским, предполагает Bloomberg.

«Европа коллективно будет пытаться собрать обломки, но похоже, что Трамп решил продать Украину», - сказал Bloomberg еврочиновник на условиях анонимности. Несколько других европейских чиновников назвали провал в Овальном кабинете засадой.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, причиной ссоры в Белом доме стали слова Зеленского «О какой дипломатии ты говоришь, Джей Ди?», обращенные к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.

«Разговор начал накаляться, когда президент Зеленский, обращаясь к вице-президенту Вэнсу, рассказал о своем опыте общения с президентом России Владимиром Путиным. Так открыто и активно подрывать усилия США по установлению мира было глубоко тревожно», — пояснил американский госсекретарь в интервью CNN.

Британское издание The Times же отмечает, что словесная перепалка в Овальном кабинете «приблизила к реальности кошмарные геополитические сценарии».

«Уход американцев из Европы, распад НАТО, даже более тесная идеологическая близость между Вашингтоном и Москвой, чем с ее традиционными союзниками, - это ближайшие перспективы.

Была ли это преднамеренная засада в Белом доме или Зеленский плохо обращался с обидчивым президентом, в данном конкретном контексте не имеет значения. Президент Трамп - не тот человек, который позволит оставить безнаказанным такое неповиновение. Есть риск, что он может прекратить Украине военную помощь.

Европа может и будет пытаться что-то спасти из этого кризиса, хотя есть ощущение, что все хорошее, что было сделано в результате визитов Эммануэля Макрона и Кира Стармера в начале недели, было сметено, и воскресный саммит европейских лидеров в Лондоне становится еще более важным.

При этом насколько далеко Европа может зайти, помимо поддерживающих постов в соцсетях, пока не понятно: учитывая, что для обеспечения безопасности без поддержки США Европе потребуется как минимум 300 тысяч военнослужащих и более $200 млрд фунтов стерлингов ежегодных расходов на оборону, один из чиновников Еврокомиссии признал: «Украина важна для нас, но не всецело», - пишет издание.

Десятилетия сокращений трат на оборонные нужды ослабили Европу и поставили в зависимое положение от США, пишет Newsweek.

«После окончания холодной войны европейские страны задвигали расходы на оборонные нужды на второй план, отдавая предпочтение социальным программам, что привело к зияющим дырам в обороне и глубокой зависимости от США», - говорится в материале.