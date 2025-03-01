«Нахчыван» и «Гянджа» лидируют в чемпионате Азербайджана по баскетболу

Завершился 15-й тур, а вместе с ним и третий круг в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL). Круг закрывал матч в группе «B» между «Шеки» и «Лянкяраном». Игра, проходившая в шекинском Олимпийском спорткомплексе, завершилась со счетом 81:75 в пользу хозяев.

«Шеки» вместе с «Гянджой» и «Орду» имеют по 26 очков. Эти три команды ведут борьбу за единственную разыгрываемую в группе «B» прямую путевку в четвертьфинал. «Гянджа» в этом туре обыграла в гостях «Сумгаит» - 90:81. «Орду» разгромил «Губу» - 103:68. Турнирная таблица группы «B»

В группе «А» лидируют две команды - «Нахчыван» и «Сабах». Они тоже имеют по 26 очков и практически гарантировали себе место в первой тройке. Напомним, из группы «А» в четвертьфинал выйдут сразу три команды.

«Нахчыван» в 15-м туре играл как раз с «Сабахом». Игра, состоявшаяся в Спортивном центре «Серхедчи» завершилась со счетом 85:82 в пользу нахчыванцев. За 3-е место пойдет упорная борьба между «Нефтчи» (22 очка), «Абшероном» (21) и «Серхедчи» (21). «Нефтчи» в этом туре легко одолел «Абшерон» - 80:56. А «Серхедчи» смог обыграть НТД - 84:83. Турнирная таблица группы «А»