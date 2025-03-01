«Нахчыван» и «Гянджа» лидируют в чемпионате Азербайджана по баскетболу
Завершился 15-й тур, а вместе с ним и третий круг в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL).
Круг закрывал матч в группе «B» между «Шеки» и «Лянкяраном». Игра, проходившая в шекинском Олимпийском спорткомплексе, завершилась со счетом 81:75 в пользу хозяев.
«Шеки» вместе с «Гянджой» и «Орду» имеют по 26 очков. Эти три команды ведут борьбу за единственную разыгрываемую в группе «B» прямую путевку в четвертьфинал.
«Гянджа» в этом туре обыграла в гостях «Сумгаит» - 90:81. «Орду» разгромил «Губу» - 103:68.
Турнирная таблица группы «B»
В группе «А» лидируют две команды - «Нахчыван» и «Сабах». Они тоже имеют по 26 очков и практически гарантировали себе место в первой тройке. Напомним, из группы «А» в четвертьфинал выйдут сразу три команды.
«Нахчыван» в 15-м туре играл как раз с «Сабахом». Игра, состоявшаяся в Спортивном центре «Серхедчи» завершилась со счетом 85:82 в пользу нахчыванцев.
За 3-е место пойдет упорная борьба между «Нефтчи» (22 очка), «Абшероном» (21) и «Серхедчи» (21). «Нефтчи» в этом туре легко одолел «Абшерон» - 80:56. А «Серхедчи» смог обыграть НТД - 84:83.
Турнирная таблица группы «А»
Четвертый круг стартует уже 3 марта.
В нынешнем сезоне чемпионат Азербайджана проходит по новой формуле. В отличие от прошлого года, в чемпионате принимают участие не 10 команд, а 12. Они поделены на две группы согласно результатам прошлого сезона. В группе «А» играют шесть лучших команд прошлого чемпионата. В группе «B» выступают клубы, которые не пробились в прошлом сезоне в плей-офф, и две новые команды - «Орду» и «Лянкяран».
В группах команды сыграют в четыре круга. Как уже отмечалось, по итогам 20 туров клубы, занявшие первые три места в группе «А», а также победитель группы «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь команд в 1/8 финала оспорят путевки в четвертьфинальную стадию. До финала все серии будут длиться до двух побед, в финале нужно выиграть четыре матча.
По сравнению с прошлым сезоном изменен и лимит на легионеров. Теперь в играх чемпионата на площадке одновременно могут находиться четыре иностранца, а не три, как было до этого.