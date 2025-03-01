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Зеленский посадил Трампа на место
Новость дня
Зеленский посадил Трампа на место

НАТО советует Зеленскому пойти на поклон к Трампу

19:40 1770

Генсек НАТО Марк Рютте сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он должен найти способ восстановить свои отношения с Дональдом Трампом и администрацией США. Он также назвал встречу Трампа и Зеленского в Белом доме «неудачной».

В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что лишь США могут остановить войну в Украине. «Не вижу другой силы в мире», - сказал он.

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