Помощник президента Азербайджана о «Тихой смерти»

Армения является крупнейшим производителем мин в регионе (Южного Кавказа), написал в соцсети Х помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

«Тихая смерть» - это преднамеренное массовое минирование ранее оккупированных территорий Азербайджана со стороны Армении, что привело к тяжелым последствиям, гибели мирных жителей, пожизненной инвалидности и серьезным психологическим травмам миллионов людей.

Армения продолжает оставаться крупнейшим производителем мин в регионе Южного Кавказа», - добавил Гаджиев.

The Humanitarian Toll of Landmines on Azerbaijan.



“silent death” - implanted by Armenia deliberately in millions in formerly occupied territories of Azerbaijan causing severe consequences, taking the lives of civilians, leaving people permanently disabled, and leading to… pic.twitter.com/NKgOY1kZaR