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Зеленский посадил Трампа на место
Новость дня
Зеленский посадил Трампа на место

В Германии заявили об «эпохе безжалостности»

20:14 511

Переворачивание ролей преступника и жертвы никогда не может быть приемлемым, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя вчерашнюю встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, закончившуюся перепалкой.

«Наше потрясение ещё больше, чем прежде. Началась новая эра безжалостности. Переворачивание ролей преступника и жертвы никогда не может быть приемлемым и никогда не может быть хорошей сделкой. Такое переворачивание означало бы конец международного права. Никто не должен ошибаться во враге. Он находится в Кремле, а не в Киеве или Брюсселе», — сказала Бербок.

Министр потребовала от Европы немедленно предоставить Украине больше помощи. Её программа действий состоит из следующих пунктов: Бундестаг должен незамедлительно разблокировать €3 млрд; на саммите ЕС в предстоящий четверг должно быть согласовано «комплексное европейское финансовое соглашение» для Украины; Германия должна действовать «рука об руку» с Францией, Великобританией и Польшей.

«Между нами не должно быть ни малейшего разрыва. В Европейском совете должны быть приняты решения о масштабных инвестициях в нашу общую европейскую обороноспособность». Для выделения дополнительных финансовых средств в Германии необходимо срочно обсудить «фундаментальную реформу долгового тормоза».«Германия не может ждать. Мир смотрит на нас, особенно Европа», - добавила министр.

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