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Зеленский посадил Трампа на место
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Зеленский посадил Трампа на место

Американский самолет загорелся в воздухе

ВИДЕО
20:24 364

Самолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку в американском аэропорту Ньюарк Либерти, штат Нью-Джерси, из-за возгорания двигателя, сообщает Fox News.

FedEx сообщила, что самолет направлялся в город Индианаполис, однако на взлете столкнулся с птицей.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, речь идет о самолете Boeing 767.

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