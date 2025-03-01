Американский самолет загорелся в воздухе
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Самолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку в американском аэропорту Ньюарк Либерти, штат Нью-Джерси, из-за возгорания двигателя, сообщает Fox News.
FedEx сообщила, что самолет направлялся в город Индианаполис, однако на взлете столкнулся с птицей.
По данным Федерального управления гражданской авиации США, речь идет о самолете Boeing 767.
March 1, 2025
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