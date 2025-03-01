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Трамп считает, что Зеленский неизбежно проиграет

Axios
20:33 1876

Президент США Дональд Трамп считает своего украинского коллегу Владимира Зеленского «неблагодарным политиком и слабым лидером, который неизбежно проиграет России», пишет портал Axios.

«В частных беседах Трамп презрительно отзывается о Зеленском, называя его пробайденовским политиком, который не осознаёт масштаб американской помощи и своей зависимости от неё.

По мнению главы Белого дома, Зеленский — политический легковес, неспособный удержать Украину без внешней помощи. Скандальная встреча в Овальном кабинете лишь подтвердила это отношение. После короткого, но напряжённого спора с вице-президентом Джей Ди Вэнсом Трамп фактически выгнал Зеленского, отменив ланч и пресс-конференцию», - отмечает портал.

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