Миллион румын вышел на улицы

В столице Румынии проходит массовый протест против политики действующих властей. На акцию, получившую название «Протест национального достоинства», собрались около миллиона человек. Участники выступают за «свободные выборы» и против коррупции при действующем главе правительства Марчеле Чолаку. Часть манифестантов пришла с портретами кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Сам Джорджеску, который также принимает участие в митинге, заявил, что продолжит борьбу за пост президента страны. Политик поблагодарил собравшихся за 300 тыс. подписей в свою поддержку.

Организатором протеста выступила партия «Альянс за объединение румын» (AUR). Среди основных требований манифестантов - смена власти, «политическая реформа, а также прекращение преследования оппозиционных политиков».

Как сообщалось ранее, 26 февраля кандидату в президенты Румынии Кэлину Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года.

Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней. Расследование прокуроров началось после аннулирования итогов первого тура выборов президента из-за подозрений во вмешательстве в кампанию Джорджеску через соцсети.