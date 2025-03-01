Ариф Пашаев ведет обсуждения с Инамом Керимовым

Состоялась встреча ректора Национальной академии авиации (НAA) академика Арифа Пашаева и председателя Судебно-правового совета Инама Керимова. Как сообщает haqqin.az, в ходе встречи стороны высоко оценили двустороннюю кооперацию.

Также было отмечено, что 20 судей привлечены к педагогической деятельности в НAA, а 11 судей являются выпускниками Академии. Стороны обсудили вопросы получения экспертных заключений от Верховного суда в рамках Диссертационного совета по юридическим наукам, созданного при академии.

В рамках встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Судебно-правовым советом и Национальной академией авиации. Согласно документу, планируются организация практики студентов-юристов в структурных подразделениях Совета, участие судей в учебном процессе, организация совместных национальных и международных научных конференций, круглых столов, семинаров, курсов, встреч и симуляционных процессов, разработка учебно-методических пособий и публикаций, проведение научно-практических исследований для решения наиболее распространенных проблем в сфере правоприменения.