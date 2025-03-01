Советник Трампа: «В городе появился новый шериф»

Советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц от первого лица рассказал о том моменте, когда он сказал «все еще спорящему» президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему пора покинуть Белый дом после скандальной встречи в Овальном кабинете с президентом Дональдом Трампом, сообщает CNN.

По словам Уолтца, после ухода прессы обе стороны удалились в отдельные комнаты. Он сам, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники заявили Трампу, что «после этого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться дальше, что любое дальнейшее взаимодействие с этого момента будет идти только в обратном направлении».

Как сообщает CNN, Уолтца отправили сказать Зеленскому, что ему больше не рады.

На вопрос Fox News о том, осознал ли Зеленский, что произошло, Уолц ответил: «Нет, не осознал. Честно говоря, это сделала его команда. Его посол и советник практически - я имею в виду, они практически умоляли, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Но Зеленский все равно спорил».

По словам Уолтца, он сказал украинскому лидеру: «Время здесь не на вашей стороне. Время не на вашей стороне на поле боя. Время не на вашей стороне с точки зрения ситуации в мире, и, самое главное, помощь США и терпение налогоплательщиков не безграничны».

Советник Трампа добавил, что Зеленский «не понял, что в городе новый шериф»: «Это новый президент, и мы намерены использовать новый подход к миру».