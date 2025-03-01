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Россия разбомбила европейское судно

ВИДЕО
21:38 1387

Россияне ударили баллистической ракетой по Одессе, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава городской военной администрации Олег Кипер.

По словам Кипера, в результате атаки повреждены припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, которым владеет одна из европейских компаний.

Пострадали два работника порта.

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