Россия разбомбила европейское судно
21:38 1387
Россияне ударили баллистической ракетой по Одессе, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава городской военной администрации Олег Кипер.
По словам Кипера, в результате атаки повреждены припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, которым владеет одна из европейских компаний.
Пострадали два работника порта.
March 1, 2025
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