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Венгрия обвинила Украину в «нарушении суверенитета»

21:49 851

Венгрия рассматривает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток», как «посягательство на свой суверенитет». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

«Газопровод «Турецкий поток» является гарантией надежности поставок природного газа в Венгрию, поэтому возможная неработоспособность газопровода может серьезно подорвать нашу энергетическую безопасность», — написал министр по итогам разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Сийярто, Еврокомиссия недавно гарантировала, что Украина не будет атаковать газопровод. В связи со сложившейся ситуацией министр призвал ЕК «немедленно прояснить, выполняет ли она свои гарантии». По словам главы ведомства, без этого Венгрия не будет продлевать санкции в марте.

Об атаке ВСУ на станцию «Турецкого потока» днем 1 марта заявило Минобороны РФ. По данным ведомства, в операции задействовали три беспилотника.

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