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Зеленский посадил Трампа на место
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Зеленский посадил Трампа на место

Cтало известно меню несостоявшегося обеда Трампа с Зеленским

1 мартa 2025, 22:34 1922

Помощник президента и заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал в X фотографию меню обеда, который предполагалось подать президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому после их встречи в Белом доме.

Меню включало три блюда: на закуску планировалось подать салат из томатов с медовой заправкой. В качестве основного блюда - курицу, запеченную с розмарином, с пюре из корня сельдерея, спаржей и зеленью. На десерт - крем-брюле с ягодным ассорти и тонким хрустящим цитрусовым печеньем.

Встреча лидеров США и Украины 28 февраля в Вашингтоне, направленная на обсуждение условий мира и поддержки Украины, завершилась безрезультатно: соглашение о полезных ископаемых не было подписано, и Зеленский досрочно покинул Белый дом.

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