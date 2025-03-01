Пока США ругают Зеленского, Россия бомбит мирных украинцев

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1 мартa 2025, 22:40 1213

Вечером, 1 марта, российские войска нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки произошел пожар, сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

«Враг ударил по жилой многоэтажке в Запорожье. В результате удара возник пожар. На место выехали спасатели и медики», - говорится в сообщении.

Глава ОВА уточнил, что по состоянию на эту минуту у медиков нет обращений от пострадавших в результате удара по городу.

Сейчас на месте попадания дежурит бригада скорой помощи.

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