Пока США ругают Зеленского, Россия бомбит мирных украинцев

Вечером, 1 марта, российские войска нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки произошел пожар, сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

«Враг ударил по жилой многоэтажке в Запорожье. В результате удара возник пожар. На место выехали спасатели и медики», - говорится в сообщении.

Глава ОВА уточнил, что по состоянию на эту минуту у медиков нет обращений от пострадавших в результате удара по городу.

Сейчас на месте попадания дежурит бригада скорой помощи.