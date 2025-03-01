Близкий к Дональду Трампу телеведущий Такер Карлсон привал предъявить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обвинения в политических убийствах и в незаконной продаже оружия.

Также Карлсон заявил о «поразительном» развороте сенатора Линдси Грэма от дружбы с украинским президентом до призывов к его отставке. Он называет это «одной из самых поразительных вещей на вчерашней пресс-конференции Зеленского».

«Они оба старые друзья, но Грэм отрекся от него в течение часа. Это было больше, чем просто временная нелояльность. Это был козел отпущения. Линдси Грэм знает, что будет дальше», - пишет Карлсон.

«За последние три года, при молчаливой поддержке своих западных покровителей, украинское правительство совершило значительное количество серьезных преступлений. Украинцы продали огромное количество американского оружия на международном черном рынке по двадцать центов за доллар.

Это оружие теперь находится в руках вооруженных групп по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, которые сейчас контролируют Сирию. Бог знает, что украинцы сделали с патогенами в американских биолабораториях в своей стране. Даже американские разведслужбы не уверены.

Украинцы также убили несколько человек в разных странах в ходе политических убийств и пытались убить других, включая американских журналистов и главу европейского государства. Все это правда, и все это когда-нибудь выйдет наружу. Лучше уже сейчас начать обвинять Зеленского», - написал Карлсон.