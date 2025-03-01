USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Зеленский посадил Трампа на место
Новость дня
Зеленский посадил Трампа на место

Трамповский пропагандист обвинил Украину во всех смертных грехах

1 мартa 2025, 22:54 1748

Близкий к Дональду Трампу телеведущий Такер Карлсон привал предъявить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обвинения в политических убийствах и в незаконной продаже оружия.

Также Карлсон заявил о «поразительном» развороте сенатора Линдси Грэма от дружбы с украинским президентом до призывов к его отставке. Он называет это «одной из самых поразительных вещей на вчерашней пресс-конференции Зеленского».

«Они оба старые друзья, но Грэм отрекся от него в течение часа. Это было больше, чем просто временная нелояльность. Это был козел отпущения. Линдси Грэм знает, что будет дальше», - пишет Карлсон.

«За последние три года, при молчаливой поддержке своих западных покровителей, украинское правительство совершило значительное количество серьезных преступлений. Украинцы продали огромное количество американского оружия на международном черном рынке по двадцать центов за доллар.

Это оружие теперь находится в руках вооруженных групп по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, которые сейчас контролируют Сирию. Бог знает, что украинцы сделали с патогенами в американских биолабораториях в своей стране. Даже американские разведслужбы не уверены.

Украинцы также убили несколько человек в разных странах в ходе политических убийств и пытались убить других, включая американских журналистов и главу европейского государства. Все это правда, и все это когда-нибудь выйдет наружу. Лучше уже сейчас начать обвинять Зеленского», - написал Карлсон.

Орбан все никак не успокоится
Орбан все никак не успокоится
00:09 48
Макрон позвонил Зеленскому сразу после ссоры с Трампом
Макрон позвонил Зеленскому сразу после ссоры с Трампом
1 мартa 2025, 23:49 649
Эрдоган: «Попробуйте только не выполнить обещание, уничтожим всех до единого»
Эрдоган: «Попробуйте только не выполнить обещание, уничтожим всех до единого»
1 мартa 2025, 23:40 907
Мексике приготовиться? США перебрасывают войска
Мексике приготовиться? США перебрасывают войска срочно в номер
1 мартa 2025, 22:02 10486
Это не война Трампа
Это не война Трампа продолжение главной темы
1 мартa 2025, 16:38 6446
Израиль пригрозил Сирии
Израиль пригрозил Сирии
1 мартa 2025, 23:17 1030
Трамповский пропагандист обвинил Украину во всех смертных грехах
Трамповский пропагандист обвинил Украину во всех смертных грехах
1 мартa 2025, 22:54 1749
Советник Трампа: «В городе появился новый шериф»
Советник Трампа: «В городе появился новый шериф»
1 мартa 2025, 21:01 3849
Республиканцы: «Ни одного цента Украине!»
Республиканцы: «Ни одного цента Украине!» продолжение главной темы; все еще актуально
1 мартa 2025, 15:39 7271
Ариф Пашаев ведет обсуждения с Инамом Керимовым
Ариф Пашаев ведет обсуждения с Инамом Керимовым фото
1 мартa 2025, 20:53 3944
Что собирается делать Трамп после ссоры с Зеленским?
Что собирается делать Трамп после ссоры с Зеленским?
1 мартa 2025, 19:24 5756

ЭТО ВАЖНО

Орбан все никак не успокоится
Орбан все никак не успокоится
00:09 48
Макрон позвонил Зеленскому сразу после ссоры с Трампом
Макрон позвонил Зеленскому сразу после ссоры с Трампом
1 мартa 2025, 23:49 649
Эрдоган: «Попробуйте только не выполнить обещание, уничтожим всех до единого»
Эрдоган: «Попробуйте только не выполнить обещание, уничтожим всех до единого»
1 мартa 2025, 23:40 907
Мексике приготовиться? США перебрасывают войска
Мексике приготовиться? США перебрасывают войска срочно в номер
1 мартa 2025, 22:02 10486
Это не война Трампа
Это не война Трампа продолжение главной темы
1 мартa 2025, 16:38 6446
Израиль пригрозил Сирии
Израиль пригрозил Сирии
1 мартa 2025, 23:17 1030
Трамповский пропагандист обвинил Украину во всех смертных грехах
Трамповский пропагандист обвинил Украину во всех смертных грехах
1 мартa 2025, 22:54 1749
Советник Трампа: «В городе появился новый шериф»
Советник Трампа: «В городе появился новый шериф»
1 мартa 2025, 21:01 3849
Республиканцы: «Ни одного цента Украине!»
Республиканцы: «Ни одного цента Украине!» продолжение главной темы; все еще актуально
1 мартa 2025, 15:39 7271
Ариф Пашаев ведет обсуждения с Инамом Керимовым
Ариф Пашаев ведет обсуждения с Инамом Керимовым фото
1 мартa 2025, 20:53 3944
Что собирается делать Трамп после ссоры с Зеленским?
Что собирается делать Трамп после ссоры с Зеленским?
1 мартa 2025, 19:24 5756
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться