Стрельба в Абхазии
1 мартa 2025, 23:02 1086
В сепаратистской Абхазии произошла стрельба на «избирательном участке» в Цандрыпше, ранены полицейские, пишут зарубежные СМИ.
В ходе задержания нападавших два сотрудника полиции получили ранения.
Один из нападавших не справился с управлением и съехал в кювет при попытке скрыться.
Возбуждено уголовное дело, объявлен план «Перехват».
March 1, 2025
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