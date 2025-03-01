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Стрельба в Абхазии

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1 мартa 2025, 23:02 1086

В сепаратистской Абхазии произошла стрельба на «избирательном участке» в Цандрыпше, ранены полицейские, пишут зарубежные СМИ.

В ходе задержания нападавших два сотрудника полиции получили ранения.

Один из нападавших не справился с управлением и съехал в кювет при попытке скрыться.

Возбуждено уголовное дело, объявлен план «Перехват».

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