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Израиль пригрозил Сирии

1 мартa 2025, 23:17 1031

Израиль пригрозил ударом по Сирии, если сирийские друзы подвергнутся атакам со стороны новых властей в Дамаске, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ о повышении боеготовности, сообщила пресс-служба Министерства обороны Израиля.

"️Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛ подготовиться к защите друзского поселения Джарамана, расположенного в пригороде Дамаска и подвергающегося атаке со стороны сил сирийского режима", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны страны, в ЦАХАЛ получено указание привести силы в готовность и "передать сирийскому режиму четкое и жесткое предупреждение: любое нападение на друзов повлечет за собой тяжелые последствия".

"Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии нападать на друзов. Если режим осмелится нанести удар по друзам – он столкнется с нашей ответной реакцией. Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии угрожать друзам", - приводит пресс-служба заявление оборонного ведомства.

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