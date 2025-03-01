Эрдоган: «Попробуйте только не выполнить обещание, уничтожим всех до единого»

Если террористы «Рабочей партии Курдистана» не выполнят свое обещание прекратить вооруженную борьбу против Турции, все они будут уничтожены, предупредил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Если данные нам обещания не будут выполнены, а процесс превратится в затягивание, обман, манипуляции, смену названий и продолжение прежних методов, ответственность за последствия ляжет не на нас. Мы будем продолжать наши операции и, если потребуется, уничтожим каждого террориста, не оставив камня на камне и головы на плечах, пока не ликвидируем последнего», - сказал Эрдоган, выступая в президентской резиденции «Долмабахче» в Стамбуле.

Сегодня стало известно, что террористическая «Рабочая партия Курдистана» объявила о прекращении огня с Турцией. Решение было принято после призыва отбывающего пожизненное наказание в тюрьме лидера РПК Абдуллы Оджалана к боевикам прекратить вооруженную борьбу против турецкого государства и самораспуститься.