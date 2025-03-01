USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Зеленский посадил Трампа на место
Новость дня
Зеленский посадил Трампа на место

Эрдоган: «Попробуйте только не выполнить обещание, уничтожим всех до единого»

1 мартa 2025, 23:40 918

Если террористы «Рабочей партии Курдистана» не выполнят свое обещание прекратить вооруженную борьбу против Турции, все они будут уничтожены, предупредил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Если данные нам обещания не будут выполнены, а процесс превратится в затягивание, обман, манипуляции, смену названий и продолжение прежних методов, ответственность за последствия ляжет не на нас. Мы будем продолжать наши операции и, если потребуется, уничтожим каждого террориста, не оставив камня на камне и головы на плечах, пока не ликвидируем последнего», - сказал Эрдоган, выступая в президентской резиденции «Долмабахче» в Стамбуле.

Сегодня стало известно, что террористическая «Рабочая партия Курдистана» объявила о прекращении огня с Турцией. Решение было принято после призыва отбывающего пожизненное наказание в тюрьме лидера РПК Абдуллы Оджалана к боевикам прекратить вооруженную борьбу против турецкого государства и самораспуститься.

Орбан все никак не успокоится
Орбан все никак не успокоится
00:09 57
Макрон позвонил Зеленскому сразу после ссоры с Трампом
Макрон позвонил Зеленскому сразу после ссоры с Трампом
1 мартa 2025, 23:49 660
Эрдоган: «Попробуйте только не выполнить обещание, уничтожим всех до единого»
Эрдоган: «Попробуйте только не выполнить обещание, уничтожим всех до единого»
1 мартa 2025, 23:40 920
Мексике приготовиться? США перебрасывают войска
Мексике приготовиться? США перебрасывают войска срочно в номер
1 мартa 2025, 22:02 10489
Это не война Трампа
Это не война Трампа продолжение главной темы
1 мартa 2025, 16:38 6449
Израиль пригрозил Сирии
Израиль пригрозил Сирии
1 мартa 2025, 23:17 1033
Трамповский пропагандист обвинил Украину во всех смертных грехах
Трамповский пропагандист обвинил Украину во всех смертных грехах
1 мартa 2025, 22:54 1753
Советник Трампа: «В городе появился новый шериф»
Советник Трампа: «В городе появился новый шериф»
1 мартa 2025, 21:01 3853
Республиканцы: «Ни одного цента Украине!»
Республиканцы: «Ни одного цента Украине!» продолжение главной темы; все еще актуально
1 мартa 2025, 15:39 7272
Ариф Пашаев ведет обсуждения с Инамом Керимовым
Ариф Пашаев ведет обсуждения с Инамом Керимовым фото
1 мартa 2025, 20:53 3949
Что собирается делать Трамп после ссоры с Зеленским?
Что собирается делать Трамп после ссоры с Зеленским?
1 мартa 2025, 19:24 5758

ЭТО ВАЖНО

Орбан все никак не успокоится
Орбан все никак не успокоится
00:09 57
Макрон позвонил Зеленскому сразу после ссоры с Трампом
Макрон позвонил Зеленскому сразу после ссоры с Трампом
1 мартa 2025, 23:49 660
Эрдоган: «Попробуйте только не выполнить обещание, уничтожим всех до единого»
Эрдоган: «Попробуйте только не выполнить обещание, уничтожим всех до единого»
1 мартa 2025, 23:40 920
Мексике приготовиться? США перебрасывают войска
Мексике приготовиться? США перебрасывают войска срочно в номер
1 мартa 2025, 22:02 10489
Это не война Трампа
Это не война Трампа продолжение главной темы
1 мартa 2025, 16:38 6449
Израиль пригрозил Сирии
Израиль пригрозил Сирии
1 мартa 2025, 23:17 1033
Трамповский пропагандист обвинил Украину во всех смертных грехах
Трамповский пропагандист обвинил Украину во всех смертных грехах
1 мартa 2025, 22:54 1753
Советник Трампа: «В городе появился новый шериф»
Советник Трампа: «В городе появился новый шериф»
1 мартa 2025, 21:01 3853
Республиканцы: «Ни одного цента Украине!»
Республиканцы: «Ни одного цента Украине!» продолжение главной темы; все еще актуально
1 мартa 2025, 15:39 7272
Ариф Пашаев ведет обсуждения с Инамом Керимовым
Ариф Пашаев ведет обсуждения с Инамом Керимовым фото
1 мартa 2025, 20:53 3949
Что собирается делать Трамп после ссоры с Зеленским?
Что собирается делать Трамп после ссоры с Зеленским?
1 мартa 2025, 19:24 5758
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться