Макрон позвонил Зеленскому сразу после ссоры с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому сразу после его перепалки с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

«Да, они разговаривали», - приводит агентство слова советника президента Франции.

Президент Франции с вечера пятницы поговорил по телефону с целым рядом иностранных лидеров, в том числе президентами США и Украины и премьер-министром Великобритании, сообщил информагентствам аппарат президента. Также Макрон говорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, и председателем Совета ЕС Антониу Коштой. Елисейский дворец связывает это с подготовкой к саммиту в Лондоне в воскресенье. О содержании разговоров с Зеленским и Трампом сам Макрон немного рассказал французским воскресным газетам, передает AFP.

«Нужно, чтобы все вернулись к спокойствию, к уважению и к признанию того, что можно продвигаться вперед конкретно, поскольку то, что стоит на кону, слишком важно», — сказал президент Франции.

Во время визита Зеленского в США и после переговоров с Трампом должно было быть подписано соглашение по украинским ископаемым. Зеленский вступил в перепалку с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на протокольной съемке перед началом переговоров.

Впоследствии украинский лидер покинул Белый дом без комментариев, сделка не была заключена, а Трамп заявил, что Зеленский не готов к прекращению войны и проявил неуважение к США. Американский лидер также отметил, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру.