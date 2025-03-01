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Зеленский посадил Трампа на место
Новость дня
Зеленский посадил Трампа на место

Орбан все никак не успокоится

00:09 1933

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме стала «плохим событием», поскольку показала, что Киев «не хочет мира». Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу ТV2.

Он отметил, что встреча Трампа с Зеленским, состоявшаяся 28 февраля, имела важнейшее значение для решения «вопроса о войне и мире в Европе» и с этой точки зрения она принесла «плохие новости».

«То, что мы увидели вчера, было плохим событием», — сказал глава правительства. Трамп подтвердил намерение добиваться урегулирования конфликта, а тем временем Зеленский «продемонстрировал, что не хочет мира или по крайней мере не желает его на тех условиях, которые предлагают американцы», — подчеркнул Орбан.

До этого Орбан в соцсети Х написал, что «сильные люди строят мир, слабые – ведут войну».

«Сегодня президент Дональд Трамп храбро выступил за мир. Даже если многим это было трудно воспринять. Спасибо Вам, господин президент! Сильные люди делают мир, слабые люди делают войну», - заявил венгерский премьер.

Президент Бразилии Лулу да Сильва же назвал встречу Зеленского и Трампа «гротескной».

«Я не дипломат, но я верю в дипломатию. С тех пор, как она была создана, не было сцены столь гротескной, столь неуважительной, как та, что мы наблюдали в Овальном зале Белого дома», - заявил да Сильва журналистам. Бразильский лидер отметил, что уже обсудил перепалку Трампа и Зеленского с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером:

«Я сказал президенту Германии, что вполне возможно, что Европа будет нести ответственность за восстановление Украины, за сохранение НАТО, и очень возможно, что на Европу будет возложена ответственность за происходящую катастрофу».

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