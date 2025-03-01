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Зеленский посадил Трампа на место
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Зеленский посадил Трампа на место

Макрон обещает Украине сотни миллиардов

00:32 1670

Европейский союз на саммите, который состоится 6 марта, может предоставить Украине финансирование на сотни миллиардов евро. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова передает ТАСС.

По словам Макрона, цель предстоящего саммита – укрепление поддержки Украины и наделение Европейской комиссии полномочиями для немедленного запуска программы совместного финансирования, необходимого для обеспечения безопасности ЕС.

Французский лидер подчеркнул исключительную важность саммита и масштабы планируемой финансовой помощи.

Макрон также не исключил возможности восстановления диалога с президентом России Владимиром Путиным: «Ничто не исключено, я всегда об этом говорил. Диалог с президентом Путиным сможет состояться в подходящий момент».

Сегодня вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что правительство Германии и страны Евросоюза должны как можно скорее выделить новый пакет помощи Украине на €3 млрд. Он добавил, что Германия не бросит Украину после скандальной встречи президента страны Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа.

«Чтобы обеспечить необходимую поддержку Украине, мы должны сделать все возможное в краткосрочной перспективе», — сказал Хабек.

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