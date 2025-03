Грядущий "Оскар": процветает кумовство, нужны связи, погоня за шаблоном

«Слишком много больших умов думает о маленьких проблемах»

Из-за катастрофических пожаров объявление номинантов на премию Киноакадемии в нынешнем году дважды откладывали. Часто Голливуд предсказывает реальность и формирует ее. Но даже самые смелые кинематографические фантазии не могли предвосхитить масштабы пережитого городом в январские дни. На таком фоне список номинантов, в котором из трех главных фаворитов два мюзикла, выглядит несколько причудливо.

Выбор номинантов не выглядит столь единодушным, а сам процесс прославления проходит не без осложнений. Явная удача – роль Деми Мур в хоррор-триллере «Субстанция» ("The Substance"), который с учетом ее собственной кинобиографии, выглядит реваншем за десятилетия, когда Мур не удавалось получить ни одной серьезной награды, а в последние годы и – ни единой заметной роли. К числу явных провалов относятся участие 57-летней Николь Кидман в эротической картине «Плохая девочка» (“Babygirl”) и ее ровесницы Памелы Андерсон, сыгравшей в фильме с похожим названием «Шоугерл» ("The Last Showgirl") танцовщицу в Лас-Вегасе, которую увольняют по возрасту.

Все-таки помимо «актуальной» темы и громких актерских имен кино должно обладать и некоторыми другими достоинствами. По той же причине, надо полагать, попытка Анджелины Джоли перенести на экран образ Марии Каллас не вызвала большого энтузиазма; как выразился кто-то из критиков, великая певица предстает в байопике «вполне пластмассовой».