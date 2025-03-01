USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Зеленский посадил Трампа на место
Новость дня
Зеленский посадил Трампа на место

Белый дом нынче обидчивый

00:47 1174

Белый дом дал понять, что хочет публичных извинений от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как известно, в ходе встречи Зеленского с президентом США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса между сторонами произошла словесная перепалка, завершившаяся тем, что украинский лидер досрочно покинул Вашингтон.

«У Трампа хотят публичных извинений от Зеленского, если он хочет вернуться к переговорам, им также надо время, чтобы остыть», - отмечает издание.

По словам источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, британские чиновники потерпели неудачу в попытке спасти американо-украинскую экономическую сделку, которая была близка к подписанию еще до катастрофической пресс-конференции.

Сообщается, что команда Трампа отклонила просьбу британцев вернуться к переговорам, заявив, что им «необходимо время, чтобы остыть». Кроме того, по словам одного из европейских чиновников, администрация Трампа в частном порядке дала понять, что хочет получить публичные извинения от Зеленского, чтобы наладить отношения.

Макрон: «Следующей целью Путина может стать Молдова, затем - Румыния»
Макрон: «Следующей целью Путина может стать Молдова, затем - Румыния»
01:35 255
Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей
Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей видео; обновлено 23:22
1 мартa 2025, 23:22 16336
Белый дом нынче обидчивый
Белый дом нынче обидчивый
00:47 1175
Что собирается делать Трамп после ссоры с Зеленским?
Что собирается делать Трамп после ссоры с Зеленским? все еще актуально
1 мартa 2025, 19:24 6454
Макрон обещает Украине сотни миллиардов
Макрон обещает Украине сотни миллиардов
00:32 1674
Орбан все никак не успокоится
Орбан все никак не успокоится
00:09 1937
Макрон позвонил Зеленскому сразу после ссоры с Трампом
Макрон позвонил Зеленскому сразу после ссоры с Трампом
1 мартa 2025, 23:49 2059
Эрдоган: «Попробуйте только не выполнить обещание, уничтожим всех до единого»
Эрдоган: «Попробуйте только не выполнить обещание, уничтожим всех до единого»
1 мартa 2025, 23:40 3241
Мексике приготовиться? США перебрасывают войска
Мексике приготовиться? США перебрасывают войска срочно в номер
1 мартa 2025, 22:02 11486
Это не война Трампа
Это не война Трампа продолжение главной темы
1 мартa 2025, 16:38 6801
Израиль пригрозил Сирии
Израиль пригрозил Сирии
1 мартa 2025, 23:17 1914

ЭТО ВАЖНО

Макрон: «Следующей целью Путина может стать Молдова, затем - Румыния»
Макрон: «Следующей целью Путина может стать Молдова, затем - Румыния»
01:35 255
Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей
Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей видео; обновлено 23:22
1 мартa 2025, 23:22 16336
Белый дом нынче обидчивый
Белый дом нынче обидчивый
00:47 1175
Что собирается делать Трамп после ссоры с Зеленским?
Что собирается делать Трамп после ссоры с Зеленским? все еще актуально
1 мартa 2025, 19:24 6454
Макрон обещает Украине сотни миллиардов
Макрон обещает Украине сотни миллиардов
00:32 1674
Орбан все никак не успокоится
Орбан все никак не успокоится
00:09 1937
Макрон позвонил Зеленскому сразу после ссоры с Трампом
Макрон позвонил Зеленскому сразу после ссоры с Трампом
1 мартa 2025, 23:49 2059
Эрдоган: «Попробуйте только не выполнить обещание, уничтожим всех до единого»
Эрдоган: «Попробуйте только не выполнить обещание, уничтожим всех до единого»
1 мартa 2025, 23:40 3241
Мексике приготовиться? США перебрасывают войска
Мексике приготовиться? США перебрасывают войска срочно в номер
1 мартa 2025, 22:02 11486
Это не война Трампа
Это не война Трампа продолжение главной темы
1 мартa 2025, 16:38 6801
Израиль пригрозил Сирии
Израиль пригрозил Сирии
1 мартa 2025, 23:17 1914
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться