Белый дом нынче обидчивый

Белый дом дал понять, что хочет публичных извинений от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как известно, в ходе встречи Зеленского с президентом США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса между сторонами произошла словесная перепалка, завершившаяся тем, что украинский лидер досрочно покинул Вашингтон.

«У Трампа хотят публичных извинений от Зеленского, если он хочет вернуться к переговорам, им также надо время, чтобы остыть», - отмечает издание.

По словам источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, британские чиновники потерпели неудачу в попытке спасти американо-украинскую экономическую сделку, которая была близка к подписанию еще до катастрофической пресс-конференции.

Сообщается, что команда Трампа отклонила просьбу британцев вернуться к переговорам, заявив, что им «необходимо время, чтобы остыть». Кроме того, по словам одного из европейских чиновников, администрация Трампа в частном порядке дала понять, что хочет получить публичные извинения от Зеленского, чтобы наладить отношения.