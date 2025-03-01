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Зеленский посадил Трампа на место
Новость дня
Зеленский посадил Трампа на место

Макрон: «Следующей целью Путина может стать Молдова, затем - Румыния»

01:35 258

Если президента России Владимира Путина не остановить, он сам не остановится, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Следующей может стать Молдова, а затем Румыния. Россия — чрезмерно вооруженное и агрессивное государство, действующее на наших границах. Она проводит террористические акты, масштабные кампании по дезинформации как в Европе, так и во Франции. Ставки высокие — под угрозой наша безопасность.

Если кто-то и ведет Третью мировую войну, то это Путин. Именно он начал агрессию три года тому назад. Кремль ввел в Европу 10 000 северокорейских военных. Он выпрашивает у Ирана беспилотники, способствуя развитию его ядерной программы, чтобы затем развязать войну на европейском континенте», - подчеркнул французский лидер.

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