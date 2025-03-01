Хаменеи заговорил по-украински
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В аккаунте верховного лидера Ирана Али Хаменеи в соцсети Х внезапно появился пост на украинском языке. Сообщение является переводом заявления Хаменеи от 1 марта 2022 года:
«Первый урок по ситуации в Украине состоит в том, что поддержка западных государств стран и правительств, являющихся их марионетками, — мираж. Это должны понять все правительства. Правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины».
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