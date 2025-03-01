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Зеленский посадил Трампа на место
Новость дня
Зеленский посадил Трампа на место

Хаменеи заговорил по-украински

01:51 1239

В аккаунте верховного лидера Ирана Али Хаменеи в соцсети Х внезапно появился пост на украинском языке. Сообщение является переводом заявления Хаменеи от 1 марта 2022 года:

«Первый урок по ситуации в Украине состоит в том, что поддержка западных государств стран и правительств, являющихся их марионетками, — мираж. Это должны понять все правительства. Правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины».

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