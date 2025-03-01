Если курды не скажут: «Прощай, оружие!», Эрдоган заявит: «Привет, оружие!»

Одной из главных мировых сенсаций последних дней стало заявление Абдуллы Оджалана о необходимости роспуска Рабочей партии Курдистана (РПК), основанную им почти полвека назад. 27 февраля делегация турецкой Демократической партии после третьего визита на остров Имралы, где Оджалан отбывает пожизненное заключение, объявила о его историческом призыве. Это событие стало одной из наиболее важных вех в истории современной Турецкой Республики. В своём полуторастраничном обращении к единомышленникам Оджалан объяснил необходимость создания РПК существованием Советского Союза, холодной войной между США и СССР и запретом на использование курдского языка после военного переворота в Турции 1980 года. После Оджалана выступили Эрдоган с Абди

Оджалан признал, что марксистско-ленинский курс, принятый им при основании РПК, был продиктован реалиями социалистической системы и серьёзным влиянием Москвы. Однако после распада СССР, в период правления Тургута Озала, запрет на исполнение курдской музыки был снят, а при Реджепе Тайипе Эрдогане появился первый курдоязычный телеканал в составе государственного медиахолдинга TRT. Эти изменения Оджалан интерпретировал, как отмену политики отрицания курдской идентичности в Турции. Одним из наиболее значимых моментов обращения стало признание Оджаланом того, что он «скатывался в крайний национализм», а также его отказ от требований для курдов «независимости, федерации и административной автономии», поскольку они больше не соответствуют «исторической социологии общества». Исторический парадокс заключается в том, что именно эти лозунги служили ему оправданием террористической деятельности РПК на протяжении почти полувека. Кроме того, Оджалан утверждает, что коллективный Запад, который он называет «современным капитализмом», последние два века пытался разрушить исторические отношения между турками и курдами, повторяя тезис, полностью совпадающий с официальной позицией Анкары.

Особого внимания заслуживает финальная фраза обращения: «Все группы должны сложить оружие, провести конгресс и объявить о самороспуске». При этом, говоря о РПК, Оджалан использует выражение «существование, насильственно прекращенное». Учитывая масштабные антитеррористические операции турецкой армии в Ираке и Сирии, это можно трактовать, как: «Если мы не самоликвидируемся, Турция добьётся этого силой». Одним из первых на обращение Оджалана отреагировал лидер сирийских курдов, главнокомандующий Сирийскими демократическими силами (Турция признает эту организацию как одно из ответвлений террористической РПК) Мазлум Абди. В своем обращении лидер сирийских курдов поддержал призыв Оджалана. Анкара сохраняет выдержку А уже сегодня, буквально считанные часы назад Эрдоган выступил с последним ультиматумом: «Если данные нам обещания не будут выполнены, а процесс превратится в затягивание, обман, манипуляции, смену названий и продолжение прежних методов, ответственность за последствия ляжет не на нас. Мы будем продолжать наши операции и, если потребуется, уничтожим каждого террориста, не оставив камня на камне и головы на плечах, пока не ликвидируем последнего».

Если в ближайшие недели и месяцы удастся преодолеть рубежи, обозначенные лидером РПК, они могут стать шагом к миру. Главным условием остаётся полный самороспуск всех структур РПК в Турции, Кандиле, Сирии, Иране и Европе. Иными словами, если РПК сложит оружие и распустится, то правительство Турции предпримет дальнейшие шаги, включая возможные парламентские решения. Источники haqqin.az в правительственных кругах Анкары утверждают, что заявление Оджалана свидетельствует о преодолении самого сложного этапа. Примечательной деталью является дата, указанная в его рукописном заявлении, — 25 февраля 2025 года. Дело в том, что делегация Демократической партии обнародовала письмо Оджалана только 27 февраля. Двухдневная задержка, вероятно, была связана с проверкой текста специалистами Министерства юстиции, турецких спецслужб и других госструктур на предмет двусмысленных или зашифрованных выражений. Последует ли РПК за Оджаланом? Нечирван Барзани, один из ключевых игроков курдской политики, глава Регионального правительства Иракского Курдистана и близкий партнёр Анкары, положительно воспринял обращение Оджалана и призвал РПК его поддержать. Сирийское крыло террористической организации и подконтрольные Оджалану структуры YPG/ОНС также оперативно отреагировали. Один из лидеров Салих Муслим, заявил о полной готовности следовать призыву Оджалана.