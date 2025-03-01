Магнус Карлсен продал свои джинсы за 36 тысяч долларов

16-й чемпион мира по шахматам, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен продал свои джинсы, из-за которых был дисквалифицирован во время декабрьского чемпионата мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке.

Как сообщил сам Карлсен, джинсы были проданы на аукционе за 36,1 тысяч долларов. Ранее шахматист заявил, что вырученные средства пойдут на благотворительность.

Магнус получил дисквалификацию во второй день чемпионата мира по рапиду из-за несоблюдения дресс-кода. Он пришел в джинсах, что запрещено правилами, и отказался переодеться.

Правда, затем ФИДЕ чуть смягчила правила дресс-кода, и Карлсен принял участие в соревнованиях по блицу.