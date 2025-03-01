USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей
Новость дня
Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей

Украине — нет, Израилю — все

09:25 2235

Соединенные Штаты ускорят доставку военной помощи Израилю на сумму около $4 млрд. Соответствующий документ подписал госсекретарь Марко Рубио, сообщается на сайте Госдепа.

Рубио заявил, что воспользовался чрезвычайными полномочиями для поддержки Израиля, который находится в состоянии хрупкого перемирия с ХАМАС. Решение принято в соответствии с отменой президентом Дональдом Трампом частичного эмбарго на поставки Израилю вооружений, которое ввела администрация Джо Байдена.

По словам Рубио, решение свидетельствует о том, что у Израиля «нет более надежного союзника в Белом доме», чем Трамп.

С момента вступления республиканца в должность президента 20 января его администрация одобрила поставки военной техники Израилю на сумму около $12 млрд, заявил Рубио, пообещав, что Соединенные Штаты «продолжат использовать все доступные инструменты для выполнения давних обязательств Америки по обеспечению безопасности Израиля».

Рубио объявил о новых поставках Израилю на фоне сообщений СМИ о том, что США рассматривают возможность прекратить военную поддержку Киева после неудачной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее на этой неделе Пентагон сообщил, что Госдеп одобрил продажу Израилю бомб, комплектов для подрывных работ и другого вооружения на сумму почти $3 млрд.

2 марта истек первый этап перемирия между Израилем и ХАМАС. В рамках сделки были освобождены 44 израильских заложника, удерживаемых в Газе, и около 2 тыс. палестинских заключенных, находившихся в Израиле. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху объявила, что приняла предложение спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа о продлении прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха. ХАМАС же настаивал на переходе ко второй фазе, которая предполагает полное прекращение боевых действий, окончательный вывод израильских военных из сектора и освобождение всех заложников.

Украине — нет, Израилю — все
Украине — нет, Израилю — все
09:25 2236
Грядущий «Оскар»: процветает кумовство, нужны связи, погоня за шаблоном
Грядущий «Оскар»: процветает кумовство, нужны связи, погоня за шаблоном haqqin.az из Лос-Анджелеса
00:28 5690
Ариф Пашаев ведет обсуждения с Инамом Керимовым
Ариф Пашаев ведет обсуждения с Инамом Керимовым фото, все еще актуально
1 мартa 2025, 20:53 7939
Макрон: «Следующей целью Путина может стать Молдова, затем - Румыния»
Макрон: «Следующей целью Путина может стать Молдова, затем - Румыния»
01:35 4392
Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей
Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей видео; обновлено 23:22
1 мартa 2025, 23:22 21972
Белый дом нынче обидчивый
Белый дом нынче обидчивый
00:47 5377
Что собирается делать Трамп после ссоры с Зеленским?
Что собирается делать Трамп после ссоры с Зеленским? все еще актуально
1 мартa 2025, 19:24 8403
Макрон обещает Украине сотни миллиардов
Макрон обещает Украине сотни миллиардов
00:32 5961
Орбан все никак не успокоится
Орбан все никак не успокоится
00:09 5983
Макрон позвонил Зеленскому сразу после ссоры с Трампом
Макрон позвонил Зеленскому сразу после ссоры с Трампом
1 мартa 2025, 23:49 4903
Эрдоган: «Попробуйте только не выполнить обещание, уничтожим всех до единого»
Эрдоган: «Попробуйте только не выполнить обещание, уничтожим всех до единого»
1 мартa 2025, 23:40 7276

ЭТО ВАЖНО

Украине — нет, Израилю — все
Украине — нет, Израилю — все
09:25 2236
Грядущий «Оскар»: процветает кумовство, нужны связи, погоня за шаблоном
Грядущий «Оскар»: процветает кумовство, нужны связи, погоня за шаблоном haqqin.az из Лос-Анджелеса
00:28 5690
Ариф Пашаев ведет обсуждения с Инамом Керимовым
Ариф Пашаев ведет обсуждения с Инамом Керимовым фото, все еще актуально
1 мартa 2025, 20:53 7939
Макрон: «Следующей целью Путина может стать Молдова, затем - Румыния»
Макрон: «Следующей целью Путина может стать Молдова, затем - Румыния»
01:35 4392
Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей
Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей видео; обновлено 23:22
1 мартa 2025, 23:22 21972
Белый дом нынче обидчивый
Белый дом нынче обидчивый
00:47 5377
Что собирается делать Трамп после ссоры с Зеленским?
Что собирается делать Трамп после ссоры с Зеленским? все еще актуально
1 мартa 2025, 19:24 8403
Макрон обещает Украине сотни миллиардов
Макрон обещает Украине сотни миллиардов
00:32 5961
Орбан все никак не успокоится
Орбан все никак не успокоится
00:09 5983
Макрон позвонил Зеленскому сразу после ссоры с Трампом
Макрон позвонил Зеленскому сразу после ссоры с Трампом
1 мартa 2025, 23:49 4903
Эрдоган: «Попробуйте только не выполнить обещание, уничтожим всех до единого»
Эрдоган: «Попробуйте только не выполнить обещание, уничтожим всех до единого»
1 мартa 2025, 23:40 7276
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться