Украине — нет, Израилю — все

Рубио заявил, что воспользовался чрезвычайными полномочиями для поддержки Израиля, который находится в состоянии хрупкого перемирия с ХАМАС. Решение принято в соответствии с отменой президентом Дональдом Трампом частичного эмбарго на поставки Израилю вооружений, которое ввела администрация Джо Байдена.

По словам Рубио, решение свидетельствует о том, что у Израиля «нет более надежного союзника в Белом доме», чем Трамп.

С момента вступления республиканца в должность президента 20 января его администрация одобрила поставки военной техники Израилю на сумму около $12 млрд, заявил Рубио, пообещав, что Соединенные Штаты «продолжат использовать все доступные инструменты для выполнения давних обязательств Америки по обеспечению безопасности Израиля».

Рубио объявил о новых поставках Израилю на фоне сообщений СМИ о том, что США рассматривают возможность прекратить военную поддержку Киева после неудачной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее на этой неделе Пентагон сообщил, что Госдеп одобрил продажу Израилю бомб, комплектов для подрывных работ и другого вооружения на сумму почти $3 млрд.

2 марта истек первый этап перемирия между Израилем и ХАМАС. В рамках сделки были освобождены 44 израильских заложника, удерживаемых в Газе, и около 2 тыс. палестинских заключенных, находившихся в Израиле. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху объявила, что приняла предложение спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа о продлении прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха. ХАМАС же настаивал на переходе ко второй фазе, которая предполагает полное прекращение боевых действий, окончательный вывод израильских военных из сектора и освобождение всех заложников.