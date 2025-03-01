В Америке появился официальный государственный язык

В указе говорится: «Установление английского языка в качестве официального не только упростит общение, но и укрепит общие национальные ценности и создаст более сплоченное и эффективное общество».

Более 30 штатов ранее уже признали английский язык официальным. На федеральном уровне официальный язык США утвержден впервые.

Дональд Трамп отменил указ Билла Клинтона от 2000 года, который обязывал все организации, получающие финансирование из федерального бюджета, создавать условия для людей, не владеющих английским. Теперь ведомства будут самостоятельно решать, предоставлять ли им услуги на других языках. В январе после инаугурации Дональда Трампа Белый дом скрыл испаноязычную версию своего официального сайта.