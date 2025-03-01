Взрыв в частном доме в Баку: есть пострадавшие

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступил вызов о пожаре в частном доме в поселке Бина.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны министерства. Было установлено, что в одноэтажном частном жилом доме общей площадью 210 кв.м произошел взрыв с последующим пожаром, возгорание было ликвидировано силами пожарных.

Огонь уничтожил кровлю на площади 210 кв.м, горючие конструкции дома на 100 кв.м. Пострадали пять человек. Начато расследование, заявили в МЧС.