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Взрыв в частном доме в Баку: есть пострадавшие

09:41 1236

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступил вызов о пожаре в частном доме в поселке Бина.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны министерства. Было установлено, что в одноэтажном частном жилом доме общей площадью 210 кв.м произошел взрыв с последующим пожаром, возгорание было ликвидировано силами пожарных. 

Огонь уничтожил кровлю на площади 210 кв.м, горючие конструкции дома на 100 кв.м. Пострадали пять человек. Начато расследование, заявили в МЧС.

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