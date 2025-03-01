Тайный визит военного секретаря Нетаньяху в Москву

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил своего военного секретаря генерал-майора Романа Гофмана в Москву, где тот провел ряд важных встреч, сообщает сайт Ynet, ссылаясь на свои эксклюзивные источники.

Предположительно, встречи Гофмана в Москве были посвящены вопросам безопасности и координации действий в Сирии. Сообщается, что Гофман вернулся из Москвы накануне наступления субботы.