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Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей
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Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей

Тайный визит военного секретаря Нетаньяху в Москву

09:59 974

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил своего военного секретаря генерал-майора Романа Гофмана в Москву, где тот провел ряд важных встреч, сообщает сайт Ynet, ссылаясь на свои эксклюзивные источники.

Предположительно, встречи Гофмана в Москве были посвящены вопросам безопасности и координации действий в Сирии. Сообщается, что Гофман вернулся из Москвы накануне наступления субботы.

Как пишет Ynet, одной из целей визита была попытка оказать давление на ХАМАС со стороны России через посредников, чтобы добиться заключения сделки по освобождению заложников в приемлемом для Израиля формате. Одним из заложников, который до сих пор находится у ХАМАС, является Максим Харкин, имеющий российское гражданство.

Другой причиной визита является обеспокоенность Израиля растущим влиянием Турции в Сирии.

Ранее израильские СМИ писали, что, несмотря на сложные отношения с Москвой, в Израиле считают, что Россия должна сохранить свое военное присутствие в Тартусе и Хмеймим.

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