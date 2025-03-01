Норвежская нефтекомпания объявила бойкот армии США

Поставки прекратились после спора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

«Мы решили немедленно прекратить поставлять топливо американским войскам в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты… Никакого топлива американцам! Мы призываем всех норвежцев и европейцев последовать нашему примеру. Слава Украине!» — заявила компания.

В заявлении сказано, что «…мы стали свидетелями самого большого дерьмо-шоу, которое когда-либо было представлено «в прямом эфире» нынешним американским президентом и его вице-президентом. Огромная заслуга президента Украины в том, что он сдержался и сохранил спокойствие несмотря на то, что США устроили коварное телешоу. Нас от этого тошнило. Коротко и ясно».

Глава компании Гуннар Гран позже заявил, что Haltbakk Bunkers не поставит американцам «ни литра топлива, пока Трамп не закончит».

На этом фоне министр обороны Норвегии Торе Сандвик сообщил о продолжении сотрудничества с американской армией. Слова министра передал сайт правительства европейского государства. «Мы видели сообщения, выражающие обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства», — заявил Сандвик.

В норвежском Минобороны подтвердили, что американская сторона продолжит получать необходимые поставки и помощь от Осло.

28 февраля встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского закончилась спором, из-за которого была сорвана сделка о полезных ископаемых.