У Трампа назвали Зеленского «неправильным президентом»

В интервью Fox News Уолтц рассказал, что после спора между украинским и американским президентами в Овальном кабинете госсекретарь США Марко Рубио посоветовал Трампу прекратить переговоры, а Зеленскому - покинуть Белый дом.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц считает, что президент Украины Владимир Зеленский не является правильным лидером для решения конфликта с Россией.

По словам Уолтца, после того как прессу попросили покинуть Овальный кабинет, чиновники Трампа посоветовали прекратить переговоры, указав, что любое продолжение разговора только ухудшит ситуацию.

«Послушайте, у нас была встреча после того, как прессу попросили уйти, и мы почти единогласно посоветовали президенту, что после того оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как нам двигаться дальше», - заявил Уолтц.

По его словам, госсекретарь США Марко Рубио сказал Зеленскому, что «время не на его стороне» и что «американская помощь не является бесконечной».

По мнению Уолтца, Зеленский «оказал своей стране медвежью услугу». Он заявил, что советники президента Украины якобы «фактически со слезами на глазах» пытались возобновить переговоры. Советник президента США сказал, что переговоры и заключение сделки по полезным ископаемым могли бы стать «позитивным моментом для Украины».

«Непонятно, действительно ли Зеленский хочет остановить боевые действия. Он вошел одетый не так, чтобы решать такие вопросы. Вице-президент сказал: «Достаточно». Президент сказал: «Достаточно». И я должен сказать вам, что это был неправильный подход, неправильное время в истории и, безусловно, неправильный президент, который пытался сделать подобные вещи», - поделился он.

Украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом 28 февраля после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Европейские лидеры, а также руководители ЕС публично поддержали Украину. Зеленский в интервью телеканалу Fox News подчеркнул, что не считает, «что мы сделали что-то плохое». «При всем уважении к демократии и медиа, думаю, надо понимать позицию Украины», – заявил президент Украины.