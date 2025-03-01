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Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей

Антиправительственные протесты в Сербии

10:46 261

Тысячи протестующих вышли на улицы Сербии в субботу, 1 марта, с антиправительственными демонстрациями.

Как сообщает Deutsche Welle, в Нише на юго-востоке Сербии демонстранты размахивали флагами и призывали власть имущих к ответственности. «Мы больше не будем мириться с несправедливостью, коррупцией и неэффективной системой, которая нас ограничивает», - говорилось в заявлении студентов.

Протестующие перекрыли в Нише ряд важных транспортных магистралей. Блокада должна была продолжаться до 2 марта. Местные жители снабдили студентов одеялами, горячей едой и напитками.

1 ноября 2024 года на недавно отремонтированном здании центрального железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад обрушился бетонный навес. Жертвами стали 15 человек в возрасте от шести до 74 лет. После этой трагедии в Белграде начались протесты, позже распространившиеся на другие города Сербии. Их участники призывали не дать ответственным уйти от наказания. Демонстранты требовали отставки мэра города Нови-Сад и премьер-министра страны Милоша Вучевича. Последний 28 января объявил об отставке.

Строительством вокзала занималось китайское предприятие, прокладывающее на этом отрезке железнодорожную ветку между Белградом и Будапештом.

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