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Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей

Маск за выход США из ООН и НАТО

10:56 317

Миллиардер и глава департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск поддержал идею о выходе Соединенных Штатов из ООН и НАТО. 

«Я согласен», — написал Илон Маск в соцсети X. Своим постом он ответил на публикацию другого пользователя, который сказал, что США пора покинуть Организацию Объединенных Наций и Североатлантический альянс.

21 февраля группа сенаторов-республиканцев внесла в Конгресс законопроект о прекращении членства США в ООН. Среди прочего, предложение ограничивает возможность Соединенных Штатов участвовать в миротворческих миссиях. Документ также предусматривает запрет на возвращение в организацию без одобрения Сената. В начале февраля США вышли из Совета ООН по правам человека.

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