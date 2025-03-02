День убийства Эльмара Гусейнова

В журналистику Эльмар Гусейнов пришел в 1995 году. В том же году стал учредителем агентства «Тренд», в 1996 году – журнала «Монитор». В августе 1998 года Эльмар Гусейнов учредил еженедельную газету «Бакинский бульвар», а с ноября 1999 года начал издавать еженедельную газету «Бакинские ведомости». В феврале 2000 года журналист становится главным редактором и издателем еженедельного журнала «Монитор weekly». С апреля 2002-го вновь стал выпускать журнал «Монитор»: вначале в ежемесячном, затем в еженедельном формате.

Эльмар Гусейнов удостаивался премии имени Гасан бека Зардаби, премии «Золотое перо», признавался лучшим журналистом и лучшим редактором.

Последний номер «Монитора» вышел в свет 19 февраля 2005 года.