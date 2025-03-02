Постоянно выживающие

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война миров
Игорь Панкратенко, автор haqqin.az
11:46 2600

Сирийское правительство аш-Шараа объявило 5-дневный ультиматум друзам района Джарамана с требованием сложить оружие. В ответ друзы объявили общую мобилизацию в своей провинции Сувейда. В свою очередь, Нетаньяху дал указание министру обороны Израиля подготовить меры по обороне друзских районов Дамаска и всей Сирии.

Информация о них скудна, а все, что связано с их религиозными обрядами, закрыто для человека со стороны, будучи уделом посвященных, уккал. Что же касается непосвященных среди самих друзов, джуххал, то они предпочитают не иметь никакого доступа к сакральным текстам своей религии – так безопаснее.

И сегодня, на втором тысячелетии своего существования, община друзов, возникшая в XI веке нашей эры в Египте, остается одной из самых закрытых и таинственных в мире. Сегодня их насчитывается более полутора миллионов, они в основном живут в Сирии и Ливане, Палестине, Израиле и Иордании, обладают солидным экономическим влиянием и военным потенциалом, но не спешат делиться своими секретами с кем-бы то ни было.

Именно община и принадлежность к ней имеют первостепенное значение для любого друза. Все остальное для них – глубоко вторично. Друзы везде свои, и везде чувствуют себя чужими

Вроде как и арабы – но какие-то уж слишком своеобразные. Вроде как и мусульмане – но с таким уклоном в мистику, что многим мусульманам проще считать их еретиками, чем принимать за единоверцев. Вплоть до того, что в Европе XVII века было широко распространено убеждение, что друзы – потомки уцелевших крестоносцев. Что, кстати, сами друзы категорически отрицают. Как писал эмир Шакиб Арслан, выдающийся друзский интеллектуал и политик: «Ни один араб за пределами Аравийского полуострова так не близок к арабской чистоте, как друзы».

В итоге нет двух «обычных» друзов, которые имеют абсолютно одинаковое представление о догматах своей веры и о том, как их соблюдать. Как нет и не существует никаких известных письменных кодексов или правил, которые управляли бы этим религиозным орденом по единым правилам. Как говорил Абдалла Наджар, старейшина друзской и арабо-американской общины в США: «Как в друзе Восток и Запад слились во мне. И 1000 лет мы находимся в гуще потока человеческой истории, отстаивая достоинство человека и борясь за его свободу».

Если с религиозными взглядами друзов понятно только то, что ничего не понятно, то их социально-политические взгляды предельно прозрачны. Для них хорошо все, что служит безопасности и процветанию их общины, и плохо, когда наоборот. Из чего следует и другой вывод – допустимы любые союзы и альянсы, которые на пользу общине, и нежелательны те, которые ставят ее под угрозу.

Друзы – это своеобразная ртуть Ближнего Востока. Захочешь их загнать в определенный формат – они без проблем перетекут в другую, более выгодную и комфортную для них форму

Идеологией тут и не пахнет. Друзы Израиля с энтузиазмом вербуются в ряды ЦАХАЛ – возмущаются тем, что их единоверцы в Ливане сотрудничают с «Хезболлой». А друзы в Ливане критикуют тех, кто в Израиле за то, что они недостаточно громко осуждают израильское обращение с палестинцами.

Но все это – на публику, только для того, чтобы подчеркнуть лояльность властей тех стран, где они пребывают, где у них бизнес и земли. «Где бы мы ни находились, мы искренне интегрируемся в общество – мы вносим свой вклад и становимся частью сообщества. Так было всегда. Мы по своей природе лояльный народ», - говорят они.

Но вера в лояльность друзов властям тех стран, где они живут – это глубочайшее заблуждение. Поскольку лояльны они, по большому-то счету, только своей общине и никому больше. Именно община и принадлежность к ней имеют первостепенное значение для любого друза. Все остальное для них – глубоко вторично. Друзы везде свои и везде чувствуют себя чужими. Их главная задача - выживание общины и преумножение ее финансового потенциала. И готовность за него самоотверженно сражаться, не считаясь с потерями, как своими, так и чужими.

Поэтому попытки подчинить их себе, чем, кстати, занимаются сейчас новые власти Сирии, заранее обречены на неудачу. Друзы – это своеобразная ртуть Ближнего Востока. Захочешь их загнать в определенный формат – они без проблем перетекут в другую, более выгодную и комфортную для них форму. Тысячелетний опыт выживания в сложнейших условиях – он очень многому учит. В том числе и тому, как неблагоприятную для них ситуацию превратить в собственный успех.

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