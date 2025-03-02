Постоянно выживающие

Сирийское правительство аш-Шараа объявило 5-дневный ультиматум друзам района Джарамана с требованием сложить оружие. В ответ друзы объявили общую мобилизацию в своей провинции Сувейда. В свою очередь, Нетаньяху дал указание министру обороны Израиля подготовить меры по обороне друзских районов Дамаска и всей Сирии. Информация о них скудна, а все, что связано с их религиозными обрядами, закрыто для человека со стороны, будучи уделом посвященных, уккал. Что же касается непосвященных среди самих друзов, джуххал, то они предпочитают не иметь никакого доступа к сакральным текстам своей религии – так безопаснее. И сегодня, на втором тысячелетии своего существования, община друзов, возникшая в XI веке нашей эры в Египте, остается одной из самых закрытых и таинственных в мире. Сегодня их насчитывается более полутора миллионов, они в основном живут в Сирии и Ливане, Палестине, Израиле и Иордании, обладают солидным экономическим влиянием и военным потенциалом, но не спешат делиться своими секретами с кем-бы то ни было.

Вроде как и арабы – но какие-то уж слишком своеобразные. Вроде как и мусульмане – но с таким уклоном в мистику, что многим мусульманам проще считать их еретиками, чем принимать за единоверцев. Вплоть до того, что в Европе XVII века было широко распространено убеждение, что друзы – потомки уцелевших крестоносцев. Что, кстати, сами друзы категорически отрицают. Как писал эмир Шакиб Арслан, выдающийся друзский интеллектуал и политик: «Ни один араб за пределами Аравийского полуострова так не близок к арабской чистоте, как друзы». В итоге нет двух «обычных» друзов, которые имеют абсолютно одинаковое представление о догматах своей веры и о том, как их соблюдать. Как нет и не существует никаких известных письменных кодексов или правил, которые управляли бы этим религиозным орденом по единым правилам. Как говорил Абдалла Наджар, старейшина друзской и арабо-американской общины в США: «Как в друзе Восток и Запад слились во мне. И 1000 лет мы находимся в гуще потока человеческой истории, отстаивая достоинство человека и борясь за его свободу». Если с религиозными взглядами друзов понятно только то, что ничего не понятно, то их социально-политические взгляды предельно прозрачны. Для них хорошо все, что служит безопасности и процветанию их общины, и плохо, когда наоборот. Из чего следует и другой вывод – допустимы любые союзы и альянсы, которые на пользу общине, и нежелательны те, которые ставят ее под угрозу.