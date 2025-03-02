Лидеры Европы собираются в Лондоне на экстренный саммит по Украине
По приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Лондоне в воскресенье, 2 марта, состоится европейский саммит по Украине.
Офис главы британского правительства сообщал, что Стармер пригласил более десятка глав государств и правительств из Европы.
Цель саммита - продемонстрировать «совместную и непоколебимую поддержку» Европы в поиске мирного решения, «которое обеспечит будущее суверенитета и безопасности Украины».
В правительстве Великобритании заявили, что Кир Стармер полон решимости «найти путь вперед, который положит конец незаконной войне России и гарантирует Украине длительный мир на основе суверенитета и безопасности».
В саммите примут участие лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Польши, Украины, Финляндии, Франции, Швеции, Чехии. К тому же на встрече ожидают министра иностранных дел Турции, генерального секретаря НАТО, а также президентов Европейской комиссии и Европейского совета.
«Премьер-министр Великобритании заявил, что не может быть никаких переговоров об Украине без Украины», – говорится в сообщении.
Дискуссии во время саммита будут сосредоточены на: укреплении позиций Украины сейчас, в частности, постоянной военной поддержке и усилении экономического давления на Россию.
Необходимости прочной длительной сделки, которая обеспечит постоянный мир в Украине и гарантирует, что Украина сможет сдерживать и защищаться от будущих нападений России.
Следующих шагах по планированию надежных гарантий безопасности.
Отмечается, что Великобритания уже «четко дала понять», что готова поддерживать будущую безопасность Украины войсками на местах.
На саммит в Лондон не пригласили представителей Эстонии, Литвы и Латвии. В СМИ сообщают, что Кир Стармер будет иметь телефонный разговор с лидерами стран Балтии, однако там недовольны таким решением.