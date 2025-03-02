Разрыв Украины с США: что дальше?

После перепалки в Овальном кабинете нарастает напряженность между Белым домом и администрацией Зеленского. Вашингтон не только выражает свое недовольство политикой Украины, но и озвучивает оскорбления и угрозы, требуя отставки украинского президента. В условиях обострившегося данного политического кризиса Лондон, как и другие европейские столицы, выражает однозначную поддержку Киеву.

По приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Лондоне в воскресенье, 2 марта, состоится европейский саммит по Украине. Правительство Великобритании пригласило более десятка глав государств и правительств из Европы. Цель саммита - продемонстрировать "совместную и непоколебимую поддержку" Европы в поиске мирного решения, "которое обеспечит будущее суверенитета и безопасности Украины".

Как же будет ситуация развиваться дальше? Сможет ли Европа полностью возместить военно-политическую поддержку США? И удастся ли Украине выдержать новый цикл войны с Россией?

На вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева отвечает Андреас Хайнеманн-Грюдер, консультант Министерства иностранных дел Германии, немецкий политолог и профессор Боннского университета.

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