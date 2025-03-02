USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей
Новость дня
Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей

Дело о крушении самолета AZAL: в Казахстане заявили, что им «скрывать нечего»

12:12 2713

Казахстан выступает за «объективное и транспарентное расследование» крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» вблизи города Актау.

Об этом заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.

«Нам скрывать нечего. Мы за объективное и транспарентное расследование», - заявил посол.

По словам Абаева, расследование проводится в соответствии со всеми стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO), а Азербайджан, Бразилия и Россия назначили уполномоченных представителей для участия в расследовании.

«Опубликованный отчет Министерства транспорта Казахстана носит предварительный характер. Окончательный отчет, как заявили в ведомстве, могут опубликовать к декабрю 2025 года. Такой срок соответствует требованиям, стандартам и рекомендуемой практике ICAO. К слову, в ICAO высоко оценили уровень и качество предварительного отчета, отметили четкое изложение фактов, детализацию и полноту информации», - заявил посол.

Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку - Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

Украина уходит к Китаю
Украина уходит к Китаю видео
12:31 3054
Взрыв в частном доме в Баку: состояние пострадавших тяжелое
Взрыв в частном доме в Баку: состояние пострадавших тяжелое обновлено 13:55
13:55 2934
«Близкий друг» Путина возрождает «Северный поток-2»
«Близкий друг» Путина возрождает «Северный поток-2»
13:40 1229
Британия и Франция готовят мирный план для Украины
Британия и Франция готовят мирный план для Украины
13:14 1513
Разрыв Украины с США: что дальше?
Разрыв Украины с США: что дальше? Андреас Хайнеманн-Грюдер отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева, прямой эфир
12:03 2776
Постоянно выживающие
Постоянно выживающие война миров
11:46 2602
Дело о крушении самолета AZAL: в Казахстане заявили, что им «скрывать нечего»
Дело о крушении самолета AZAL: в Казахстане заявили, что им «скрывать нечего»
12:12 2714
Лидеры Европы собираются в Лондоне на экстренный саммит по Украине
Лидеры Европы собираются в Лондоне на экстренный саммит по Украине
11:53 2148
Если курды не скажут: «Прощай, оружие!», Эрдоган заявит: «Привет, оружие!»
Если курды не скажут: «Прощай, оружие!», Эрдоган заявит: «Привет, оружие!» наша корреспонденция
01:55 4637
День убийства Эльмара Гусейнова
День убийства Эльмара Гусейнова
11:32 2542
У Трампа назвали Зеленского «неправильным президентом»
У Трампа назвали Зеленского «неправильным президентом»
11:14 3365

ЭТО ВАЖНО

Украина уходит к Китаю
Украина уходит к Китаю видео
12:31 3054
Взрыв в частном доме в Баку: состояние пострадавших тяжелое
Взрыв в частном доме в Баку: состояние пострадавших тяжелое обновлено 13:55
13:55 2934
«Близкий друг» Путина возрождает «Северный поток-2»
«Близкий друг» Путина возрождает «Северный поток-2»
13:40 1229
Британия и Франция готовят мирный план для Украины
Британия и Франция готовят мирный план для Украины
13:14 1513
Разрыв Украины с США: что дальше?
Разрыв Украины с США: что дальше? Андреас Хайнеманн-Грюдер отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева, прямой эфир
12:03 2776
Постоянно выживающие
Постоянно выживающие война миров
11:46 2602
Дело о крушении самолета AZAL: в Казахстане заявили, что им «скрывать нечего»
Дело о крушении самолета AZAL: в Казахстане заявили, что им «скрывать нечего»
12:12 2714
Лидеры Европы собираются в Лондоне на экстренный саммит по Украине
Лидеры Европы собираются в Лондоне на экстренный саммит по Украине
11:53 2148
Если курды не скажут: «Прощай, оружие!», Эрдоган заявит: «Привет, оружие!»
Если курды не скажут: «Прощай, оружие!», Эрдоган заявит: «Привет, оружие!» наша корреспонденция
01:55 4637
День убийства Эльмара Гусейнова
День убийства Эльмара Гусейнова
11:32 2542
У Трампа назвали Зеленского «неправильным президентом»
У Трампа назвали Зеленского «неправильным президентом»
11:14 3365
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться