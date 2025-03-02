Дело о крушении самолета AZAL: в Казахстане заявили, что им «скрывать нечего»

Об этом заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.

«Нам скрывать нечего. Мы за объективное и транспарентное расследование», - заявил посол.

По словам Абаева, расследование проводится в соответствии со всеми стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO), а Азербайджан, Бразилия и Россия назначили уполномоченных представителей для участия в расследовании.

«Опубликованный отчет Министерства транспорта Казахстана носит предварительный характер. Окончательный отчет, как заявили в ведомстве, могут опубликовать к декабрю 2025 года. Такой срок соответствует требованиям, стандартам и рекомендуемой практике ICAO. К слову, в ICAO высоко оценили уровень и качество предварительного отчета, отметили четкое изложение фактов, детализацию и полноту информации», - заявил посол.

Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку - Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.