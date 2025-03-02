Неизвестные самолеты над резиденцией Трампа

Чтобы вывести самолеты из воздушного пространства, военные подняли в воздух три истребителя F-16, сообщил ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс в соцсети Х.

Несколько самолетов нарушили воздушное пространство над Палм-Бич во Флориде, где располагается резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

«Во время двух перехватов истребителям пришлось выпустить осветительные ракеты. Все три самолета были благополучно выведены из зоны действия истребителей NORAD», — сообщил Старнс.

NORAD — система аэрокосмической обороны США и Канады, обеспечивающая контроль воздушного пространства Северной Америки.

В резиденцию Мар-а-Лаго, которая располагается в Палм-Бич на территории в 5,8 тыс. кв. м и принадлежит Дональду Трампу, приезжают на встречи мировые лидеры, там проходят пресс-конференции с участием президента США.