«Катайтесь на лыжах в России»: на курорте Вэнса встретили протестами

В американском штате Вермонт состоялась акция против вице-президента США Джей Ди Вэнса, который прибыл туда на лыжный курорт с семьей отдыхать, пишут американские СМИ.

Протестующие собрались в городке Уэйтсфилд, где расположен курорт Шугарбуш, который Вэнс планировал посетить вместе с семьей. Несколько сотен человек выстроились вдоль шоссе 100 возле Mad River Green, держа плакаты с лозунгами: «Вэнс — предатель, катайтесь на лыжах в России», «Зеленский — герой», «Ненависть никогда не сделает Америку великой», «Вермонт отвергает фашизм» и другие.

Вэнс планировал поселиться вместе с семьей в четырехзвездочном отеле у горнолыжного курорта. Но акция митингующих вынудила его, чтобы избежать столкновения с протестующими, выбрать противоположный горнолыжный склон.