«Катайтесь на лыжах в России»: на курорте Вэнса встретили протестами
В американском штате Вермонт состоялась акция против вице-президента США Джей Ди Вэнса, который прибыл туда на лыжный курорт с семьей отдыхать, пишут американские СМИ.
Протестующие собрались в городке Уэйтсфилд, где расположен курорт Шугарбуш, который Вэнс планировал посетить вместе с семьей. Несколько сотен человек выстроились вдоль шоссе 100 возле Mad River Green, держа плакаты с лозунгами: «Вэнс — предатель, катайтесь на лыжах в России», «Зеленский — герой», «Ненависть никогда не сделает Америку великой», «Вермонт отвергает фашизм» и другие.
Вэнс планировал поселиться вместе с семьей в четырехзвездочном отеле у горнолыжного курорта. Но акция митингующих вынудила его, чтобы избежать столкновения с протестующими, выбрать противоположный горнолыжный склон.
Around 500~ Vermonters came out to Waitsfield Vermont this morning to protest VP Vance who is spending the weekend at Sugarbush Ski Resort.— Intelschizo (@Schizointel) March 1, 2025
Smaller protests at the resort and shops telling the Vice President he is not welcome.
30 minute Video of the Protest… pic.twitter.com/otHlNmqt4l
К протестам побудил спор Вэнса с президентом Украины Владимиром Зеленским, который произошел 28 февраля в Белом доме в прямом эфире. Президент США говорил Зеленскому, что тот «должен быть благодарен», обвинил его в том, что Украина «играет с Третьей мировой войной». Вице-президент Джей Ди Вэнс защищал Трампа и сказал, что Зеленский «должен быть благодарен президенту США», который «пытается предотвратить разрушение его страны».
Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский «не является человеком, который хочет мира», тогда как российский президент Владимир Путин, по его словам, хочет завершить войну.