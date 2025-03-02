Израиль заблокировал ввоз гумпомощи в сектор Газа

«В связи с завершением первой фазы сделки по освобождению заложников и в свете отказа ХАМАС принять план [спецпосланника США Стива] Уиткоффа продолжения переговоров, на который Израиль согласился, премьер-министр Нетаньяху принял решение, что с сегодняшнего утра все поставки товаров в сектор Газа будут прекращены», — сказано в сообщении канцелярии.

Офис премьера подчеркнул, что Израиль не допустит продолжения режима «прекращения огня без освобождения наших заложников», и пригрозил «дальнейшими последствиями», если ХАМАС продолжит отказываться от плана США. По сведениям Kan, израильское правительство уверено, что в сектор Газа успело поступить достаточно помощи, чтобы обеспечить его жителей на несколько месяцев.

ХАМАС назвал решение Израиля «дешевым шантажом» и нарушением соглашения о прекращении огня. Группировка требует полной реализации прежде достигнутых договоренностей и настаивает, чтобы второй этап включал переговоры о постоянном прекращении огня, полный вывод израильских войск из Газы, восстановление анклава «и затем освобождение заключенных в рамках согласованной сделки».

Первый этап сделки по прекращению огня завершился 2 марта. В соответствии с планом, представленным Уиткоффом, прекращение огня продлевается на периоды Рамадана, который завершится 29 марта, и Песаха, который закончится 19 апреля, и продолжаются действия первой фазы — обмен живых и мертвых заложников на заключенных, а также приток больших объемов помощи в Газу.