Британия и Франция готовят мирный план для Украины
13:14 1523
Лондон намерен совместно с Парижем, Киевом и другими странами разработать новый план мирного урегулирования российско-украинской войны, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом информирует BBC.
Премьер Британии сообщил в интервью в прямом телеэфире BBC, что это решение было принято после публичной ссоры между президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!