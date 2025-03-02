Британия и Франция готовят мирный план для Украины

Лондон намерен совместно с Парижем, Киевом и другими странами разработать новый план мирного урегулирования российско-украинской войны, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом информирует BBC.

Премьер Британии сообщил в интервью в прямом телеэфире BBC, что это решение было принято после публичной ссоры между президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.